Ткаченко рассказал о клубах, которые интересовались Файзуллаевым

Руководитель компании Pro Sports Management Герман Ткаченко прокомментировал варианты трансфера полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в европейские клубы.

– Что для Аббоса изменилось зимой с переходом Николича на ромб?

– Он получит дополнительные характеристики к своему профилю: умение играть на новой позиции, больше вести борьбу, быть состоятельным в оборонительных задачах. Эти качества у Аббоса и были – настало время их проявить. Прежде Аббос играл вообще без конкуренции, теперь она высокая. Справится и станет только сильнее.

– Зимой Аббос реально мог уехать?

– Мы этого не планировали. И с «Бенфикой» был не вопрос перехода – только обсуждение.

– Подходящий момент, чтобы идти дальше – когда он наступит для Аббоса?

– Ближайшее лето. Но это только наши размышления о будущем, а не громкий анонс. Мы не решили обязательно уехать летом – все зависит от ЦСКА, покупателя, от согласия всех сторон.

– Контакты такого рода, как с «Баварией», по Файзуллаеву остаются?

– Очень много. Но это не переговоры. Ты понимаешь, что клубы я называть не буду. Лиги – только топ. Аббос – недешевый парень, а уровень его предполагает очень серьезное отношение к следующему шагу.

– Как ЦСКА может продать хоть кого-то в Европу за деньги?

– Это очень тяжело, неизбежны трудности – из-за информационного шума многим кажется, что ЦСКА в санкционных списках, рядом с именем клуба в банках стоит флажок. Но, несмотря на сложности, организовать сделку все-таки возможно. Не исключаем и перехода в bridge-лигу, где Аббос проведет какое-то время перед Европой.