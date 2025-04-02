Журавель оценил работу Орлова

Комментатор Тимур Журавель ответил на вопрос о том, хотел бы он отработать на матче «Локомотив» – «Зенит» в паре с Геннадием Орловым.

– Я думаю, что отработать любой матч с Геннадием Сергеевичем любой комментатор счeл бы за честь. Это прекрасная практика и опыт!

Но мне кажется, матч «Зенит» – «Рубин» доказал, что Геннадий Сергеевич – это соло. Он принадлежит к советской школе. В советской школе комментировали по одному.

Парный комментарий – это совершенно другой жанр. Орлов в нeм не работал. Поэтому он солирует, он самодостаточен. А разговоры про «хотел» или «мог бы» – это всe гипотетическое. Если бы Орлова вернули работать на постоянной основе, то было бы оптимально, если бы он работал один.

– Орлова обвиняют в излишнем пристрастии к «Зениту» после репортажа матча с «Рубином». Видите ли вы в этом проблему?

– Я не вслушивался досконально в репортаж, поскольку работал на стадионе. Потом видел какие-то кусочки. Но мы не услышали ничего нового.

Работа Орлова на матчах «Зенита» – это отдельный жанр. Как жанровое кино. Комедия снимается по законам комедии и так далее.

Да, он симпатизирует «Зениту». Но в этой игре было очень сложно сказать что-то за «Рубин». Равноправно комментировать было сложно, потому что матч был с односторонним движением. Особенно во втором тайме «Рубина» не было на поле. Любой комментатор эмоционально бы реагировал в адрес «Зенита».

В этом смысле Геннадий Сергеевич верен себе и своим репортажам. Это часть его обаяния.

– Геннадию Сергеевичу – 80 лет. Видите ли вы себя комментатором в 80 лет?

– Это поразительно! 80 лет! Многие к этому возрасту не сохраняют ясность ума, уж извините. Но Геннадий Сергеевич в полном порядке! Он в прекрасной форме! Он звучит точно так же, как и раньше. Его бархатистость в голосе, интонация очень запоминаются и характерны. Они не поменялись с момента его последнего репортажа. А мне до 80 лет дожить сначала надо.

Я не уверен, что буду в такой же форме, как Геннадий Сергеевич. Быть востребованным в 80 лет мне бы хотелось в любом виде! Даже в своей семье. А в такой работе – это замечательно. В этом Геннадию Сергеевичу можно только позавидовать.