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Журавель оценил работу Орлова

Вчера, 09:30
9

Комментатор Тимур Журавель ответил на вопрос о том, хотел бы он отработать на матче «Локомотив»«Зенит» в паре с Геннадием Орловым.

– Я думаю, что отработать любой матч с Геннадием Сергеевичем любой комментатор счeл бы за честь. Это прекрасная практика и опыт!

Но мне кажется, матч «Зенит» – «Рубин» доказал, что Геннадий Сергеевич – это соло. Он принадлежит к советской школе. В советской школе комментировали по одному.

Парный комментарий – это совершенно другой жанр. Орлов в нeм не работал. Поэтому он солирует, он самодостаточен. А разговоры про «хотел» или «мог бы» – это всe гипотетическое. Если бы Орлова вернули работать на постоянной основе, то было бы оптимально, если бы он работал один.

– Орлова обвиняют в излишнем пристрастии к «Зениту» после репортажа матча с «Рубином». Видите ли вы в этом проблему?

– Я не вслушивался досконально в репортаж, поскольку работал на стадионе. Потом видел какие-то кусочки. Но мы не услышали ничего нового.

Работа Орлова на матчах «Зенита» – это отдельный жанр. Как жанровое кино. Комедия снимается по законам комедии и так далее.

Да, он симпатизирует «Зениту». Но в этой игре было очень сложно сказать что-то за «Рубин». Равноправно комментировать было сложно, потому что матч был с односторонним движением. Особенно во втором тайме «Рубина» не было на поле. Любой комментатор эмоционально бы реагировал в адрес «Зенита».

В этом смысле Геннадий Сергеевич верен себе и своим репортажам. Это часть его обаяния.

– Геннадию Сергеевичу – 80 лет. Видите ли вы себя комментатором в 80 лет?

– Это поразительно! 80 лет! Многие к этому возрасту не сохраняют ясность ума, уж извините. Но Геннадий Сергеевич в полном порядке! Он в прекрасной форме! Он звучит точно так же, как и раньше. Его бархатистость в голосе, интонация очень запоминаются и характерны. Они не поменялись с момента его последнего репортажа. А мне до 80 лет дожить сначала надо.

Я не уверен, что буду в такой же форме, как Геннадий Сергеевич. Быть востребованным в 80 лет мне бы хотелось в любом виде! Даже в своей семье. А в такой работе – это замечательно. В этом Геннадию Сергеевичу можно только позавидовать.

  • 30 марта Орлов прокомментировал матч «Зенит» – «Рубин». Он комментировал игру петербуржцев впервые с 2020 года.
  • 2 марта ему исполнилось 80 лет.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Орлов Геннадий
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Комментарии (9)
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темирхан
1743575620
оценка работы 5+! кстати! а как у нас обстоят дела с так называемым осенним СКАНДАЛОМ с ДОГОВОРНЯКАМИ??? ВСЕ ЗАБЫЛИ????? КРАСИВОЕ ШОУ или КАК?
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рылы
1743577218
был один знаковый случай, когда орлова убрали от зенита подальше. короче, играли мы то ли в валенсии, то ли в севилье - короче, где-то там, не важно. и орлов туда полетел комментировать со стадиона. а перед самой игрой угодил в местную больницу. то ли руку сломал, то ли ещё что-то в этом роде. и комментировать экстренно назначили, по-моему, генича. прямо из москвы — в испании его, понятно, не было. он впервые в жизни тогда комментировал зенит. он-то и сообщил по телеку о внезапной травме орлова, и что он попробует прокомментировать то, что видит на экране. а этож ЛЧ, а не игра в воронеже, ответственность повышенная. но он настолько божественно комментировал, что после этого матча его стали ставить чаще, а орлова всё меньше. ну и вот.
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Борис34684
1743578793
Что тут скажешь, ворон ворону глаз не выклюет.
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алдан2014
1743602341
Знатно лизнул
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zigbert
1743615679
А стоит ли из репортажа Орлова делать выдающееся событие? Для него эта работа не составила труда.
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