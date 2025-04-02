Канчельскис назвал сроки выхода «Манчестер Юнайтед» из кризиса

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил последние результаты команды.

«Манчестер Юнайтед» меня давно разочаровал и продолжает разочаровывать сейчас. И будет разочаровывать ещe лет пять. Вещи надо называть своими именами, «Манчестер Юнайтед» находится в глубокой яме. И пока непонятно, как он из неe выберется», – сказал Канчельскис.