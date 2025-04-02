Канчельскис назвал сроки выхода «Манчестер Юнайтед» из кризиса

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил последние результаты команды.
«Манчестер Юнайтед» меня давно разочаровал и продолжает разочаровывать сейчас. И будет разочаровывать ещe лет пять. Вещи надо называть своими именами, «Манчестер Юнайтед» находится в глубокой яме. И пока непонятно, как он из неe выберется», – сказал Канчельскис.
- «МЮ» занимает 13-е место в АПЛ с 37 очками после 30 матчей. Команда выбыла из борьбы в Кубке Англии и Кубке лиги, но продолжает выстпления в Лиге Европы. Также в этом сезоне клуб проиграл матч за Суперкубок Англии.
- «МЮ» последний раз становился чемпионом Англии в сезоне-2012/13.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»