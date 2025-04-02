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Мостовой готов быть помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Вчера, 08:43
7

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой готов попросить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу взять его в штаб команды.

«Я же главным тренером не могу быть, у нас лицензия не для главного. У нас в штат если только. Я бы написал Гвардиоле с удовольствием. Возьмите меня 15-м на скамейке, я не помешаю», – сказал Мостовой.

  • Мостовой в этом году получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • Ранее он был номинальным главным тренером клуба Fight Nights в Медиалиге.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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Таврида
1743573024
- Александр, а вы английский язык знаете? - Шпрехен зи дойч. - Так это же по-немецки. - А, так я еще и немецкий знаю!
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рылы
1743573454
я так думаю, он получает недостаточную терапию в палате. предлагаю повысить с 380 до 825 вольт, как в метро. и чтобы врачи сидели и записывали наблюдение. ценный опыт получится для обеих сторон.
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zigbert
1743575004
Тогда уж лучше к Анчелотти. Это для тебя ближе Александр.
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bashnat013
1743576051
Все придут на вокзал и дадут тебе пинка лишь бы не слышать тебя больше и не видеть
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ХАЙЗЕНБЕРГ46
1743580398
А я готов быть помощником Путина в кремле
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Cleaner
1743582159
Ну совсем Саша дурак. Уже и не смешно даже...(((
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