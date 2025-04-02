Мостовой готов быть помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой готов попросить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу взять его в штаб команды.

«Я же главным тренером не могу быть, у нас лицензия не для главного. У нас в штат если только. Я бы написал Гвардиоле с удовольствием. Возьмите меня 15-м на скамейке, я не помешаю», – сказал Мостовой.