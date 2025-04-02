Аморим объяснил поражение «МЮ» от «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги гостевого матча 30-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Я думаю, мы контролировали игру. Мы знали, что соперник может забивать голы из ничего. Потом, когда они забили, мы немного изменили игру. Мы пытались создавать хорошие возможности, но, я думаю, нам не хватало немного в последнем навесе, последнем пасе.

Когда у нас с этим не получается, мы не забиваем голы. Но у нас такая ситуация, и таков этот сезон. Мы стараемся, у нас много ударов по воротам. Мы доходим до последней трети поля, но там нам не хватает качества», – сказал Аморим.