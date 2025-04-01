Личка одним словом описал ситуацию Захаряна в «Сосьедаде»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил положение Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«У Захаряна тяжелая ситуация – восстанавливается от одной травмы, получает другую, и так по кругу. При этом после травмы Арсен выходит на поле, отлично играет, забивает голы, но потом опять выбывает из строя. Ему надо терпеть, работать, быть сильным ментально.

Иногда так бывает – плохой сезон, где ты играешь две-три недели, а восстанавливаешься по полтора месяца. Ситуация очень некомфортная, но надо терпеть и пользоваться шансами, который он сто процентов получит», – сказал Личка.