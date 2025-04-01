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Личка одним словом описал ситуацию Захаряна в «Сосьедаде»

Вчера, 23:34
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил положение Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«У Захаряна тяжелая ситуация – восстанавливается от одной травмы, получает другую, и так по кругу. При этом после травмы Арсен выходит на поле, отлично играет, забивает голы, но потом опять выбывает из строя. Ему надо терпеть, работать, быть сильным ментально.

Иногда так бывает – плохой сезон, где ты играешь две-три недели, а восстанавливаешься по полтора месяца. Ситуация очень некомфортная, но надо терпеть и пользоваться шансами, который он сто процентов получит», – сказал Личка.

  • Арсен проводит 2-й сезон в Испании.
  • В этом сезоне из-за травм он поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • 2 недели назад у Захаряна случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.

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Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Динамо Реал Сосьедад Захарян Арсен Личка Марцел
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Комментарии (2)
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Интерес
1743539834
Забери его домой,к клубной няне.Пропадёт ребёнок!
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neim
1743542592
Лучше бы о своей ситуации в Динамо по рассуждал, а то не ровен час, чемоданы собирать прийдëтся вскоре.
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