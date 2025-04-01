Дзюба вместо «Акрона» мог оказаться в другом клубе РПЛ: «Подписание было осуществимо»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что у клуба был шанс подписать Артема Дзюбу.

– По разным причинам не все хотят идти в «Факел» – борьба за выживание, логистика, искусственное поле. Я очень хотел видеть в команде Артема Дзюбу... И был момент, когда этот трансфер был реален.

Но опять же – это мои желания. Есть еще реалии, с которыми клуб сталкивается. Надо отдать должное руководителям, они проделали большую и серьезную работу.

– С Дзюбой были контакты летом, когда он искал команду?

– Да. И в принципе это [подписание] могло осуществиться.