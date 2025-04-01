В «Динамо» назвали игрока, способного превзойти Дзюбу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров верит, что Константин Тюкавин превзойдет рекорд Артема Дзюбы.

«Дайте Косте восстановиться. Сейчас его задача – набирать форму и восстанавливаться. Мы ждем его скорейшего возвращения.

Способен ли он побить рекорд Дзюбы в сборной в долгосрочной перспективе? Конечно, да! Он один из лидеров команды», – сказал Пивоваров.