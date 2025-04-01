В «Динамо» назвали игрока, способного превзойти Дзюбу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров верит, что Константин Тюкавин превзойдет рекорд Артема Дзюбы.
«Дайте Косте восстановиться. Сейчас его задача – набирать форму и восстанавливаться. Мы ждем его скорейшего возвращения.
Способен ли он побить рекорд Дзюбы в сборной в долгосрочной перспективе? Конечно, да! Он один из лидеров команды», – сказал Пивоваров.
- У Дзюбы 31 гол за Россию.
- 22-летний Тюкавин ранее получил разрыв крестообразной связки.
- На его счету 1 гол в 6 матчах за сборную России.
Источник: «Спорт-Экспресс»