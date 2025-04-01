Личка сообщил, когда восстановится Тюкавин

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ждет нападающего Константина Тюкавина осенью.

– Тюкавин может не восстановиться к началу следующего сезона. Вы держите в голове, что вам нужен будет новый нападающий летом?

– Костя вернется, если все будет хорошо, в октябре‑ноябре. Сейчас в нашем распоряжении, по сути, только два чистых нападающих: Маухуб и молодой Боков.

Этот вопрос нужно решать, но это больше вопрос будущего. Сейчас я думаю о том, что будет завтра.