Личка сообщил, когда восстановится Тюкавин

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ждет нападающего Константина Тюкавина осенью.
– Тюкавин может не восстановиться к началу следующего сезона. Вы держите в голове, что вам нужен будет новый нападающий летом?
– Костя вернется, если все будет хорошо, в октябре‑ноябре. Сейчас в нашем распоряжении, по сути, только два чистых нападающих: Маухуб и молодой Боков.
Этот вопрос нужно решать, но это больше вопрос будущего. Сейчас я думаю о том, что будет завтра.
- 22-летний Тюкавин ранее получил разрыв крестообразной связки.
- На его счету 1 гол в 6 матчах за сборную России.
- Тюкавин – лучший игрок РПЛ в прошлом сезоне.
Источник: «Матч ТВ»