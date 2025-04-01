Комличенко назвал лучшего форварда России

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко определил сильнейшего форварда России.

– Кого бы назвали лучшим нападающим России?

– Если смотреть до травмы, Константин Тюкавин был таким. Это топовый нападающий, игрок штрафной. Он и забил сколько в прошлом сезоне, стал лучшим игроком РПЛ! Жалко, что он сломался.

Федор Чалов мне нравится как нападающий, но он нестабильно сейчас выступает.

Александра Соболева тоже точно нельзя таким назвать, он и сам это понимает. Ему не хватает уверенности. Думаю, один забьет – тогда все пойдет хорошо.