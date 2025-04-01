Названа сумма, которую «Краснодар» предлагал «Ростову» за игрока сборной России

«Краснодар» в зимнее трансферное окно собирался купить центрального защитника Максима Осипенко у «Ростова». «Быки» предлагали за футболиста 4 миллиона евро, а ростовчане хотели получить 6 миллионов. Стороны так и не достигли соглашения о трансфере.

30-летний Осипенко провел в этом сезоне 28 матчей за «Ростов», забил 8 голов, отдал 3 передачи.

Он может побить рекорд по количеству голов за сезон в РПЛ среди центральных защитников. В 2007 году Денис Колодин забил в составе «Динамо» 9 мячей.

На счету Осипенко 13 матчей за сборную России.

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.