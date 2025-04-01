Колыванов объяснил свои слова о том, что Соболев усилил бы «Интер»

Бывший нападающий «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. Два года назад Колыванов говорил, что форвард мог бы усилить «Интер».

«Может, Соболеву не хватает немножко везения, но моменты у него есть, а это самое главное. В товарищеских матчах он забивает. В основном составе он выходит редко, но когда появляется, то старается создавать. Через него строится игра. Когда-то его прорвeт. Мастерство его никуда не делось, но когда нападающий долго не забивает, то это сказывается.

В Санкт-Петербурге сумасшедшая конкуренция, там в состав попадать непросто. Чтобы забивать, нужно играть. Трудно показать свои качества, выходя на 10-15 минут.

Два года назад я сказал, что Соболев усилил бы «Интер»? Это было два года назад! Прошло уже столько времени. Сейчас уже маловероятно, что он бы мог играть за любую команду в Италии. Тогда он ещe был молодой, был в неплохой форме.

Потенциал хороший был у Соболева. Сейчас у него не всe получается. О какой Италии сейчас говорить, если человек два года не играет», – сказал Колыванов.