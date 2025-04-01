Гарсия высказался о сумме своего трансфера в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия сказал, что его не беспокоит то, какую сумму за него заплатил московский клуб.
– Давит ли на тебя психологически сумма твоего трансфера?
– Я продолжу делать то, что делаю. Меня это не беспокоит. Так устроен футбольный мир. Деньги платятся [клубами]. Я постараюсь сделать все, чтобы это оправдать.
- «Спартак» приобрел Гарсию у АЕКа 7 февраля за рекордную сумму 18,7 миллиона евро.
- Тринидадец провел за красно-белых 4 матча и пока не отметился результативными действиями.
Источник: «Матч ТВ»