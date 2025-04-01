Гарсия высказался о сумме своего трансфера в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия сказал, что его не беспокоит то, какую сумму за него заплатил московский клуб.

– Давит ли на тебя психологически сумма твоего трансфера?

– Я продолжу делать то, что делаю. Меня это не беспокоит. Так устроен футбольный мир. Деньги платятся [клубами]. Я постараюсь сделать все, чтобы это оправдать.