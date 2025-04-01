Дюков не исключил проведение матчей сборной России на нейтральных полях

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о возможности проведения сборной России официальных матчей на нейтральных полях.

– В каких странах наша сборная или клубы могли бы играть матчи на нейтральных полях в случае возвращения, если такое условие будет выдвинуто?

– Мы должны играть с флагом и гимном, на территории России. Почему мы должны играть на нейтральных полях?

– То есть такой вариант невозможен?

– Никогда не говори «никогда». Но наша позиция такова, что мы должны официальные матчи играть в России.