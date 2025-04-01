Телохранителю Месси запретили выходить на поле

Телохранитель нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси Яссин Чеуко рассказал, сколько болельщиков выбежали на поле во время его работы в США

«Мне больше не разрешают выходить на поле. Я работал семь лет в Европе – во время матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов, – и только шесть человек вышли на поле. Я приехал в США, и за 20 месяцев, что я нахожусь здесь, на поле вышли 16 человек – с этим здесь есть огромная проблема. Проблема не во мне, позвольте мне помогать Лео.

Мне нравятся МЛС и КОНКАКАФ, но мы должны работать вместе. Мне нравится помогать. Я не лучше всех, но у меня есть опыт, полученный в Европе. Что ж, ладно, я понимаю это решение», – сказал Чеуко.