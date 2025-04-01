Дзюба заявил, что летом мог завершить карьеру

Нападающий Артем Дзюба похвалил своего представителя Леонида Гольдмана, который помог огранизовать его переход в «Акрон».

«Нигде этого не говорил, хотя уже давно надо было сказать. Хотел бы, пользуясь случаем, отдельно поблагодарить Леонида Гольдмана. В последнее время ко мне было много внимания, и я не знал, как правильнее это сказать.

Но если бы не этот человек, не было бы (для меня) ни «Акрона», ни сборной, ни всего остального. Именно он до последнего верил, что меня все‑таки вызовут в национальную команду, когда я уже сам сомневался и не верил.

Это он нашел вариант с «Акроном», он договорился в последний момент. В тот момент я, честно говоря, уже думал, что всe – буду заканчивать.

Поэтому всe, что произошло потом, – здесь его заслуг, наверное, даже больше, чем моих. Лeня – настоящий профессионал и, что самое главное, настоящий друг, я его очень уважаю и люблю», – сказал Дзюба.