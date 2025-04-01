Стало известно, почему Дркушич пропустил матч «Зенита» с «Рубином»

Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал, что футболисту пришлось отлучиться в Словению.

– Почему Ваня пропустил матч с «Рубином»? У него травма?

– С Ваней все в порядке, у него нет травмы. Ваня стал отцом, его жена родила. Он поехал в Словению, чтобы увидеть жену и ребенка.