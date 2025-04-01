Стало известно, почему Дркушич пропустил матч «Зенита» с «Рубином»

Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал, что футболисту пришлось отлучиться в Словению.
– Почему Ваня пропустил матч с «Рубином»? У него травма?
– С Ваней все в порядке, у него нет травмы. Ваня стал отцом, его жена родила. Он поехал в Словению, чтобы увидеть жену и ребенка.
- Дркушич отсутствовал в заявке «Зенита» на матч 22-го тура РПЛ с «Рубином» (4:0).
- 25-летний защитник зимой вернулся в петербургский клуб из аренды и провел за команду 3 матча.
Источник: «ВсеПроСпорт»