Появились подробности о травме Джикии

Агент защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал о состоянии футболиста. Игрока заменили из-за повреждения на 28-й минуте матча 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«Общался с Георгием. Все обошлось малой кровью – сильный ушиб и повреждение от шипов, сам ахилл не пострадал. Потому, если я не ошибаюсь, с сегодняшнего дня он возвращается к работе в общей группе», – сказал Кузьмичев.