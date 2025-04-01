Карпин оценил шансы России на допуск к ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не питать иллюзий относительно допуска национальной команды к участию в чемпионате мира-2026.

– У вас контракт с РФС до 2028 года. Глобальные планы?

– Тренировать сборную.

– Как вы думаете, по щелчку пальцев ФИФА и УЕФА включит сборную России в квалификацию чемпионата мира в группу, которая возьмет старт в турнире в июне? Или стоит снять розовые очки и трезво оценивать ситуацию?

– Думаю, что лучше убрать эти иллюзии. Если вдруг случится так, то все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что‑то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше.

– Под вашим руководством, за исключением матча с Хорватией, сборная здорово провела отбор к чемпионату мира, вышла в плей‑офф, но потом наступил период отстранения, который длится уже четвертый год. Вы как тренер, как воспринимаете этап вашей работы?

– Как данность.

– Пропустили чемпионат мира в Катаре, чемпионат Европы в Германии. Скорее всего, не будет и чемпионата мира в Северной Америке. Расстройство присутствует?

– Естественно, расстройство есть из‑за пропуска возможного чемпионата мира и Европы. Что с этим делать теперь?

– Мы с этим ничего сделать не можем.

– Вот именно. Поэтому воспринимаю ситуацию как данность.