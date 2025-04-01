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Карпин оценил шансы России на допуск к ЧМ-2026

Вчера, 13:05
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не питать иллюзий относительно допуска национальной команды к участию в чемпионате мира-2026.

– У вас контракт с РФС до 2028 года. Глобальные планы?

– Тренировать сборную.

– Как вы думаете, по щелчку пальцев ФИФА и УЕФА включит сборную России в квалификацию чемпионата мира в группу, которая возьмет старт в турнире в июне? Или стоит снять розовые очки и трезво оценивать ситуацию?

– Думаю, что лучше убрать эти иллюзии. Если вдруг случится так, то все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что‑то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше.

– Под вашим руководством, за исключением матча с Хорватией, сборная здорово провела отбор к чемпионату мира, вышла в плей‑офф, но потом наступил период отстранения, который длится уже четвертый год. Вы как тренер, как воспринимаете этап вашей работы?

– Как данность.

– Пропустили чемпионат мира в Катаре, чемпионат Европы в Германии. Скорее всего, не будет и чемпионата мира в Северной Америке. Расстройство присутствует?

– Естественно, расстройство есть из‑за пропуска возможного чемпионата мира и Европы. Что с этим делать теперь?

– Мы с этим ничего сделать не можем.

– Вот именно. Поэтому воспринимаю ситуацию как данность.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Отбор на ЧМ-2026 в Европе стартовал в марте.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий
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Комментарии (7)
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743502353
Мнение огородного эксперта не интересно...ты лучше расскажи как огурцами гемор лечить...или пусть твоя силикатная жинка нам свое мнение безмозглое выскажет...подличись, подучись, поправь словарный запас, а потом только вякать начинай
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Борис34684
1743504737
Правильно Валера рассуждает, все иллюзии надо выбросить из головы.
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subbotaspartak
1743506032
Что есть то и есть...
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NewLife
1743509162
"Естественно, расстройство есть из‑за пропуска возможного чемпионата мира и Европы. " Но это компенсируется тем, что зюба теперь в сборной))
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