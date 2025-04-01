Карпин оценил шансы России на допуск к ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не питать иллюзий относительно допуска национальной команды к участию в чемпионате мира-2026.
– У вас контракт с РФС до 2028 года. Глобальные планы?
– Тренировать сборную.
– Как вы думаете, по щелчку пальцев ФИФА и УЕФА включит сборную России в квалификацию чемпионата мира в группу, которая возьмет старт в турнире в июне? Или стоит снять розовые очки и трезво оценивать ситуацию?
– Думаю, что лучше убрать эти иллюзии. Если вдруг случится так, то все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что‑то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше.
– Под вашим руководством, за исключением матча с Хорватией, сборная здорово провела отбор к чемпионату мира, вышла в плей‑офф, но потом наступил период отстранения, который длится уже четвертый год. Вы как тренер, как воспринимаете этап вашей работы?
– Как данность.
– Пропустили чемпионат мира в Катаре, чемпионат Европы в Германии. Скорее всего, не будет и чемпионата мира в Северной Америке. Расстройство присутствует?
– Естественно, расстройство есть из‑за пропуска возможного чемпионата мира и Европы. Что с этим делать теперь?
– Мы с этим ничего сделать не можем.
– Вот именно. Поэтому воспринимаю ситуацию как данность.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Отбор на ЧМ-2026 в Европе стартовал в марте.