Канчельскис – о «Спартаке»: «Я уже говорю не первый год, а они там начинают смеяться. Но команда нестабильна»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис после ничьей «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) высказал мнение о перспективах красно-белых в чемпионате России.

«Спартак» должен был забирать очки в этом матче, но мы об этом уже сколько раз говорили? Должны и обязаны были обыгрывать. Я уже говорю не первый год, а они там начинают смеяться, что-то говорить, высказываться. Но команда нестабильна.

Команда не может бороться за чемпионство и так отдавать очки. Где-то «Спартак» может выдать великолепную игру, а где-то просто провалить. То, что и происходит со «Спартаком». Потому я и сказал, что они будут бороться за второе-четвeртое места.

Для чего Станкович экспериментировал с составом? Это у Станковича лучше спросить. Но многие футболисты уезжали в сборную. Наверное, Станкович видел своих игроков в тренировочном процессе и из этих побуждений поставил такой состав. Тренер решает и отвечает за результат», – сказал Канчельскис.