Карпин объяснил, почему остается тренировать сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что надеется поучаствовать с национальной командой на крупном турнире.
– Что вас держит в сборной?
– Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет.
– Есть цель не уходить из команды, пока не представится возможность тренировать на крупном турнире?
– Что значит не уйду из сборной?
– Если вам доверит Александр Дюков.
– Так далеко не загадываю. Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях. Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир. Хочется закончить то, что было в Хорватии, так скажем, и дальше плей‑офф не продлилось.
- Контракт Карпина с РФС рассчитан до 2028 года.
- Он возглавляет национальную команду с лета 2021 года.
- Сборная России не смогла напрямую пробиться на ЧМ-2022 и должна была сыграть в стыковых матчах в марте 2022-го.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»