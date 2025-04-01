Карпин объяснил, почему остается тренировать сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что надеется поучаствовать с национальной командой на крупном турнире.

– Что вас держит в сборной?

– Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет.

– Есть цель не уходить из команды, пока не представится возможность тренировать на крупном турнире?

– Что значит не уйду из сборной?

– Если вам доверит Александр Дюков.

– Так далеко не загадываю. Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях. Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир. Хочется закончить то, что было в Хорватии, так скажем, и дальше плей‑офф не продлилось.