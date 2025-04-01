Николич высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич порассуждал о гипотетическом назначении в «Спартак».

«Никогда в жизни не говори «никогда». Это большой клуб и наш принципиальный соперник. Я сильно уважаю «Црвену Звезду», сильно уважаю «Спартак». У них история, болельщики, трофеи, всe.

Но давай так как минимум скажем: мне было бы очень сложно работать в этих клубах. Почему? Я из Белграда, работал в «Партизане». У нас так не принято», – сказал Николич на ютуб-канале «Это футбол, брат!».