Николич высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич порассуждал о гипотетическом назначении в «Спартак».
«Никогда в жизни не говори «никогда». Это большой клуб и наш принципиальный соперник. Я сильно уважаю «Црвену Звезду», сильно уважаю «Спартак». У них история, болельщики, трофеи, всe.
Но давай так как минимум скажем: мне было бы очень сложно работать в этих клубах. Почему? Я из Белграда, работал в «Партизане». У нас так не принято», – сказал Николич на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Николич до ЦСКА тренировал «Локомотив».
- Марко пришел в ЦСКА летом.
- Команда идет в РПЛ 5-й.
Источник: «Чемпионат»