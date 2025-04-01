Лунев высказался о сроках отстранения российского футбола

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев не верит, что команды из России вскоре могут вернуться в международные соревнования.
– Идут разговоры о том, что Россия может получить wild-card на ЧМ-2026. Следите за этим?
– На мой взгляд, это невозможно. Мы же видим, какая политическая повестка сейчас, надо быть реалистами. В ближайшее время это нереально.
– Когда реально?
– Когда закончится СВО. Мы играем не в Америке, не в Африке. Играем в Европе – а европейские страны не дают никакого намека на возвращение.
За исключением двух-трех стран, которые относятся более-менее адекватно. У остальных повестка какая была, такой и осталась по отношению к нашей стране.
– Как думаете, вам удастся еще сыграть на большом турнире?
– Очень хотелось бы. Не верю в то, что будем участвовать в отборе на Евро-2028. Очень хотелось бы, но не верю.
Как мне кажется, в этом направлении ничего не двигается. Только вбросы со стороны прессы. Но глобально, если смотреть со стороны, выглядит нереально, к сожалению.
- Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
- Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
- 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.