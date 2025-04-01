Титов объяснил 0+0 Соболева в составе «Зенита»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов предположил, что мешает нападающему Александру Соболеву открыть счет голевым действиям в составе «Зенита» в РПЛ.

У форварда 0+0 в 15 матчах чемпионата после трансфера в петербургский клуб.

«Зенит» выкупил Соболева в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

– Вам понятно, почему «Зенит» с Соболевым забить не может, а как только он уходит с поля – команда забивает пять мячей «Рубину»? Это какой-то злой рок или это больше вопрос психологии Соболева?

– Однозначно, это вопрос психологии. Идет такое давление, очень много негатива было по этому переходу. Тем более в кубке и товарищеских матчах он забивает за «Зенит».

Это всего лишь цифры. Если команда выигрывает, значит, тренерский штаб делает все правильно.