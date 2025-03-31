Акинфеев раскрыл, в чем отказал Николичу после его назначения в ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что позволял себе оспаривать тренерские установки.

Например, 38-летний вратарь не приемлет короткий розыгрыш мяча у собственных ворот.

«Сейчас используют короткие розыгрыши и получают кучу голов в свои ворота, но продолжают это делать. Это мировой тренд.

Но я не могу себе это объяснить – проще увидеть игрока в зоне, и направить мяч в ту зону длинной передачей.

Когда Марко Николич пришел в ЦСКА, я честно ему сказал, что какие-то моменты не буду делать. Если надо на пятаке разыгрывать – нет, мне проще выбить, чтобы мы не получили гол.

Я той советской закалки, из 90-х. Ну не могу я это терпеть. Есть моменты, когда мы хорошо расставились, можем разыграть и выйти. Тогда мы молодцы.

Но если пропустим гол, то мы не молодцы. Да и опять – в чью сторону посмотрят после этого?» – сказал Акинфеев.