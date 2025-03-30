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Мусаев прокомментировал 5:0 «Краснодара» с «Факелом»

30 марта 2025, 17:07
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с «Факелом» (5:0).

«Когда счет был 0:0 – это комфортная игра для «Факела»: давление, низкий блок, очень компактный блок, который тяжело вскрывать. Когда счет стал 1:0, они подраскрылись, и нам уже стало комфортнее, они не любят такую игру. Ребята молодцы, что не остановились, счет 2:0, 3:0, 4:0, шли до конца вперед, потому что 27 тысяч зрителей, отличная атмосфера. И это правильно – играть до конца.

Замены тоже внесли существенный вклад, ребята молодцы. Но надо отдать должное тем, кого они заменили, те проделали большую работу, бились, рубились. «Факел» – боевая команда, поэтому мы рады, что мы смогли выиграть и порадовать наших болельщиков», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» набрал 49 очков и укрепил лидерство в РПЛ.
  • Отрыв от «Спартака» и «Зенита» – 6 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (4)
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Max-Min-vkontakte
1743344266
и он ещё о чём то говорит? Извинился бы хотя бы для приличия за то, что коллегу уволил))
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rcry
1743345072
не знаю как ему удалось двинуть команду в перерыве - но после первого тайма настроение было не очень - не хватало скорости или еще чего - на стадионе это было заметно но второй тайм это был праздник - всех болельщиков "Краснодара" - с победой.
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andrei-sarap-yandex
1743350113
гори гори ярко ФАКЕЛ в первой лиге....там его место
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guron88
1743351387
Сильный второй тайм! Замены напрашивались, были сделаны и себя оправдали! Так и надо играть, если идёшь на первом месте.
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