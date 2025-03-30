Мусаев прокомментировал 5:0 «Краснодара» с «Факелом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с «Факелом» (5:0).

«Когда счет был 0:0 – это комфортная игра для «Факела»: давление, низкий блок, очень компактный блок, который тяжело вскрывать. Когда счет стал 1:0, они подраскрылись, и нам уже стало комфортнее, они не любят такую игру. Ребята молодцы, что не остановились, счет 2:0, 3:0, 4:0, шли до конца вперед, потому что 27 тысяч зрителей, отличная атмосфера. И это правильно – играть до конца.

Замены тоже внесли существенный вклад, ребята молодцы. Но надо отдать должное тем, кого они заменили, те проделали большую работу, бились, рубились. «Факел» – боевая команда, поэтому мы рады, что мы смогли выиграть и порадовать наших болельщиков», – сказал Мусаев.