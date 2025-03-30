В «Пари НН» объяснились за срыв Гончаренко после матча с «Химками»

Пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский прокомментировал поведение главного тренера команды Виктора Гончаренко.

После матча 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:2) Гончаренко убежал с пресс-конференции, не став дожидаться вопросов от журналистов.

«Вчера во время внезапно длительной поездки из Мск в НН заметил, что некоторые ТГ-каналы и даже СМИ начали разогнать тему про немногословность Виктора Михайловича Гончаренко на пресс-конференции посте матча с «Химками».

Но как всегда, есть нюансы и контекст. Пара штрихов, которые позволят увидеть картину шире и взглянуть на нее немного по-другому.

Во-первых, сразу после матча был флэш для «Матч ТВ», который неожиданно превратился в лонг-интервью. Семь-восемь вопросов после игры – это, по сути, и есть целая пресс-конференция, а не формат коротких комментариев.

Во-вторых, когда пресс-конференция началась, в зале находилось человек пять, часть из которых были заняты видео– или фотосъемкой.

И, как показалось, задавать вопросы было некому, во всяком случае, инициативы от кого-либо не заметил», – написал Лисовский.