Семшов назвал главную проблему «Динамо» в этом сезоне

Бывший динамовец Игорь Семшов оценил выступление команды в этом сезоне.

«Нестабильность – самая большая проблема «Динамо». Может быть, уровень «Оренбурга» и «Локомотива» несопоставим, но состав, который есть у «Динамо» способен решать большие задачи.

Скамейка у них приличная, по составу они третьи в чемпионате у нас. Если они уберут необязательные потери очков, то могут побороться за чемпионство», – сказал Семшов.