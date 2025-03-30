Семшов назвал главную проблему «Динамо» в этом сезоне

Бывший динамовец Игорь Семшов оценил выступление команды в этом сезоне.
«Нестабильность – самая большая проблема «Динамо». Может быть, уровень «Оренбурга» и «Локомотива» несопоставим, но состав, который есть у «Динамо» способен решать большие задачи.
Скамейка у них приличная, по составу они третьи в чемпионате у нас. Если они уберут необязательные потери очков, то могут побороться за чемпионство», – сказал Семшов.
- «Динамо» отстает от 1-го места на 4 очка.
- Следующий соперник – ЦСКА (6 апреля).
- «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.
Источник: «Матч ТВ»