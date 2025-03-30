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  • Сотрудник «Краснодара» напал на девушку-инвалида на стадионе – известно решение суда

Сотрудник «Краснодара» напал на девушку-инвалида на стадионе – известно решение суда

30 марта 2025, 12:35
4

Известна развязка в скандале вокруг «Краснодара».

  • Ранее инсайдер Иван Карпов осветил скандал с избиением девушки-инвалида на стадионе клуба его сотрудником.

«Осенью 2021-го болельщица Шкиря заявила, что сотрудник «бычков» Щербина дважды ударил ее по руке и забрал телефон на матче с «Сочи» (слава богу, есть видео иначе толпа ботов усиралась бы, что и этого не было).

Сергей Галицкий долгое время не увольнял Щербину и лишь под давлением следствия спустя несколько лет прислал записи с камер стадиона, где Щербина издевается над девушкой (скинули, правда, видос не с самого начала конфликта, но этот подлог им не помог).

В суде «Краснодар» попытался оправдаться гениальной фразой. Мол, избивать инвалидов «не входило в круг трудовых обязанностей» Щербины, поэтому ответственность должен нести он, а не клуб. Гении, конечно...

Жрецы правосудия ожидаемо отвергли нелепые отмазки «бычков», признали вину клуба и обязали выплатить Шкире запрошенные ей 5 рублей (!) в качестве моральной компенсации (Татьяна намерено указала формальную сумму, так как ей важен был факт, а не деньги)» – написал Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1743327752
Посмотрел видео оригинала событий. Нормально себя вел сотрудник с этой скандальной бабой. Жаль что это вбрасывают как негатив к Краснодару считая что никто не будет вдаваться в детали. Особеннно гадкий заголовок - ИЗБИЛ. она там живее всех живых и пытается ему пальцем глаз выколоть
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АЛЕКС 58
1743327944
У нас в Краснодаре и не такое бывает!
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Борис34684
1743338571
Да таких дебилов на такой работе держать нельзя.
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