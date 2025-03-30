Сотрудник «Краснодара» напал на девушку-инвалида на стадионе – известно решение суда

Известна развязка в скандале вокруг «Краснодара».

Ранее инсайдер Иван Карпов осветил скандал с избиением девушки-инвалида на стадионе клуба его сотрудником.

«Осенью 2021-го болельщица Шкиря заявила, что сотрудник «бычков» Щербина дважды ударил ее по руке и забрал телефон на матче с «Сочи» (слава богу, есть видео иначе толпа ботов усиралась бы, что и этого не было).

Сергей Галицкий долгое время не увольнял Щербину и лишь под давлением следствия спустя несколько лет прислал записи с камер стадиона, где Щербина издевается над девушкой (скинули, правда, видос не с самого начала конфликта, но этот подлог им не помог).

В суде «Краснодар» попытался оправдаться гениальной фразой. Мол, избивать инвалидов «не входило в круг трудовых обязанностей» Щербины, поэтому ответственность должен нести он, а не клуб. Гении, конечно...

Жрецы правосудия ожидаемо отвергли нелепые отмазки «бычков», признали вину клуба и обязали выплатить Шкире запрошенные ей 5 рублей (!) в качестве моральной компенсации (Татьяна намерено указала формальную сумму, так как ей важен был факт, а не деньги)» – написал Карпов.