Галактионова призвали подать в отставку из «Локомотива» после 1:5

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что главный тренер Михаил Галактионов должен покинуть пост.

«Вы мне позвонили, чтобы посыпать соль на рану? Какой тут комментарий может быть... Галактионов должен подать в отставку с поста главного тренера «Локо» после поражения от «Крыльев». Ну так нельзя себя вести! Готовились два месяца, вышли как академики с тросточками... Думали, что на классе обыграют. А игроки самарской команды работают и добиваются результата.

Галактионов не смог подготовить «Локомотив» к возобновлению сезона! С «Динамо» просто повезло, а то могли пять мячей еще в первом тайме пропустить. Какой ты тренер, если ты не можешь готовить команду?! Сборная – это одно, а клуб – это другое. Ну вообще все игроки никакие!

Не знаю, смог бы Игорь Витальевич Осинькин добиться результата в московском клубе, но то, что он преподал урок Галактионову – это очевидно!» – сказал Наумов.