Самошников прокомментировал 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

«После таких поражений меньше всего хочется что-то говорить. Скорее ждeшь следующий матч, чтобы постараться всe исправить. Бывают такие чeрные дни, когда у соперника получается всe, а у тебя – ничего.

Одно знаю точно – эта неудача нас не сломит, а сделает только злее и сильнее. Нашим болельщикам – спасибо за поддержку, будем делать всe возможное, чтобы вас больше так не огорчать», – сказал Самошников.