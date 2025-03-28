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Самошников прокомментировал 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Вчера, 23:14

Защитник «Локомотива» Илья Самошников высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

«После таких поражений меньше всего хочется что-то говорить. Скорее ждeшь следующий матч, чтобы постараться всe исправить. Бывают такие чeрные дни, когда у соперника получается всe, а у тебя – ничего.

Одно знаю точно – эта неудача нас не сломит, а сделает только злее и сильнее. Нашим болельщикам – спасибо за поддержку, будем делать всe возможное, чтобы вас больше так не огорчать», – сказал Самошников.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Самошников Илья
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