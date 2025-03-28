Осинькин прокомментировал разгром «Локомотива»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил исход матча 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:1).

– Какие эмоции после победы? «Локомотив» борется за чемпионство.

– Ни при чем здесь «Локомотив». Мы выиграли, мы очень хотели выиграть, нам очень надо, надо негативный фон убирать. Сейчас мы, конечно, рады победе. Всe равно матч был сложный. Мы всe понимаем. Две первые наши атаки фактически завершились голами.

Мы потом играли дисциплинированно, по счету, в футбол, который удобен для нас. Соперник позволил нам потом еще создать моменты. Мы их действительно создали много. Тем не менее мы идем дальше, мы верим в себя. Чуть‑чуть есть еще заноза с прошлого матча.

– Есть ли ложка дегтя в этой победе?

– Есть, но она останется внутри команды.