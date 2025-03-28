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Селюк раскритиковал Кононова и Ари: «Мелкие жулики»

Сегодня, 20:16
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Известный агент Дмитрий Селюк высказался о спортивном директоре и главном тренере «Торпедо».

«Я удивляюсь с руководителей. Ари, да, вроде играл в футбол, вроде не плохо. Но зачем его ставить спортивным директором? Это не говорит о том, что человек, когда был футболистом, может быть хорошим спортивным директором. У него нет никакого аналитического склада ума!

Ари сразу же что делает, как пришeл в «Торпедо»? Привeз на три миллиона футболистов из Бразилии и Колумбии, после приезда которых команда не может выиграть ни одной игры. Нужно отдать должное руководству, которое выделяет деньги, хочет и делает всe, чтобы «Торпедо» вышло в Премьер-лигу.

А эти мелкие жулики типа Ари и Кононова думают только про деньги. Привели двух из Молдавии, так их через месяц выгнали! Сейчас на три миллиона взяли таких экспонатов, их и за миллион никто не возьмeт никогда», – сказал Селюк.

  • «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 48 очками после 25 туров.
  • В весенней части сезона клуб набрал 5 очков в 4 матчах.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Первая лига Торпедо Ари Кононов Олег Селюк Дмитрий
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Крупный жулик презирает мелких-это нормально!
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