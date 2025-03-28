Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Дзюба оценил результаты «Локомотива»

Сегодня, 19:56
2

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал выступления «Локомотива» после его ухода из московской команды.

– Ты заметил, что после твоих скандальных уходов в плане футбола не потеряли ни «Зенит», ни «Локомотив»?

– В каком смысле?

«Зенит» как выигрывал чемпионства, так и продолжил. А «Локомотив» в этом сезоне выдал лучший старт за много лет.

– А я не понял – «Локомотив» на первом месте, что ли, идет?

– Какое-то время действительно шли.

– И что? «Спартак Нальчик» тоже на первом когда-то шел. Сейчас «Локомотив» четвертый – то же место, что было при мне. Может, если бы остались Глушенков, Миранчук и я, они бы на первом сейчас шли. Но говорить в сослагательном наклонении бесполезно. Все рассудит турнирная таблица.

В «Локомотиве» работает много потрясающих людей, с некоторыми ребятами я до сих пор очень тепло общаюсь – поэтому буду только рад, если команда поднимется еще выше и будет бороться за чемпионство.

Но мы же понимаем: результат «Локомотива» в этом сезоне – следствие аномальной результативности Батракова. Сильно сомневаюсь, что второй год у Леши получится таким же.

– Ты считаешь, он сдаст?

– Чисто по-футбольному Батраков будет расти, он крутой. Просто в следующем сезоне у него не будет столько баллов по гол+пас. Соперники начнут относиться к нему еще пристальнее и жестче.

  • Дзюба покинул «Локомотив» по окончании прошлого сезона.
  • Он провел в команде полтора сезона.

Еще по теме:
Реакция Генича на высказывание Дзюбы 1
Шнякин ответил на слова Дзюбы: «С удовольствием, пупсик!» 6
Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им» 7
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1743184915
Надо же. Зрелые разумные суждения. Было интересно прочитать. Разнится с обычным паясничанием Артема
Ответить
Интерес
1743187990
Сегодня Батраков батрачил за похлёбку,и на большее не наработал.
Ответить
Главные новости
Осинькин прокомментировал разгром «Локомотива»
21:46
1
Губернатор Федорищев отреагировал на 5:1 «Крыльев»: «С днем машиниста, «Локомотив»!»
21:39
1
Игроки «Крыльев» расплакались после разгрома «Локомотива»: «Радость, что смогли не быть слабыми в этой жизни»
21:34
Галактионов прокомментировал 1:5 «Локо» от «Крыльев Советов»
21:25
1
ВидеоРечь Осинькина в раздевалке «Крыльев» после 5:1 с «Локо»
20:59
1
Реакция Генича на 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»
20:40
1
Григорян назвал игрока номер один в российском футболе – это не Головин
20:33
2
РПЛ. «Крылья Советов» унизили «Локомотив» (5:1) в день машиниста
20:25
42
Дзюба оценил результаты «Локомотива»
19:56
2
Реакция Генича на высказывание Дзюбы
19:29
1
Все новости
Все новости
СпецпроектКто отдал больше – Батраков или Вендел? Тест о первой части сезона РПЛ!
3
Обращение «Локо» к болельщикам после 1:5 от «Крыльев Советов»
21:20
1
Мелкадзе заявил перед матчем, что не пожалеет «Спартак»
21:14
3
ФотоНазван лучший игрок матча «Крылья» – «Локо» (5:1)
21:05
2
Тикнизян за 8 дней проиграл 3 матча с общим счетом 2:14
20:46
2
Реакция Генича на 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»
20:40
1
Григорян назвал игрока номер один в российском футболе – это не Головин
20:33
2
РПЛ. «Крылья Советов» унизили «Локомотив» (5:1) в день машиниста
20:25
41
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
20:24
Дзюба оценил результаты «Локомотива»
19:56
2
Стало известно, кто может стать реальным руководителем «Ростова»
19:44
2
Реакция Генича на высказывание Дзюбы
19:29
1
Глава РПЛ назвал «очень спорным» гол Мартинса «Зениту»
19:00
36
Шнякин ответил на слова Дзюбы: «С удовольствием, пупсик!»
18:49
6
Стало известно решение «Ростова» по Амаралу
18:40
РФС запросил увеличить количество камер на матчах РПЛ после скандального гола Мартинса «Зениту»
18:21
10
Семак двумя словами описал настроение в «Зените»
17:53
1
Комментатор и болельщик «Спартака» Шмурнов стал иноагентом
17:44
9
Бубнов переживает за «Факел» перед игрой с «Краснодаром»: «Дай бог, чтобы их не изнасиловали»
17:38
9
Карпин назвал московский клуб, за который мечтал играть – это не «Спартак»
17:27
7
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: 28 марта
17:22
2
Нейросеть Илона Маска определила самый популярный клуб России
17:19
34
Горшков описал ситуацию в «Зените» одним прилагательным
17:01
1
Стало известно, каких двух тренеров рассматривает «Ростов» помимо Черчесова
16:52
6
Известен клуб РПЛ, который хочет возглавить Черчесов – это не «Спартак»
16:40
7
Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им»
16:32
7
В РФС ответили Орлову, заявившему, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевых китайских офсайдных линий
16:17
10
У Черчесова появился вариант в РПЛ
16:09
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 