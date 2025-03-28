Дзюба оценил результаты «Локомотива»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал выступления «Локомотива» после его ухода из московской команды.

– Ты заметил, что после твоих скандальных уходов в плане футбола не потеряли ни «Зенит», ни «Локомотив»?

– В каком смысле?

– «Зенит» как выигрывал чемпионства, так и продолжил. А «Локомотив» в этом сезоне выдал лучший старт за много лет.

– А я не понял – «Локомотив» на первом месте, что ли, идет?

– Какое-то время действительно шли.

– И что? «Спартак Нальчик» тоже на первом когда-то шел. Сейчас «Локомотив» четвертый – то же место, что было при мне. Может, если бы остались Глушенков, Миранчук и я, они бы на первом сейчас шли. Но говорить в сослагательном наклонении бесполезно. Все рассудит турнирная таблица.

В «Локомотиве» работает много потрясающих людей, с некоторыми ребятами я до сих пор очень тепло общаюсь – поэтому буду только рад, если команда поднимется еще выше и будет бороться за чемпионство.

Но мы же понимаем: результат «Локомотива» в этом сезоне – следствие аномальной результативности Батракова. Сильно сомневаюсь, что второй год у Леши получится таким же.

– Ты считаешь, он сдаст?

– Чисто по-футбольному Батраков будет расти, он крутой. Просто в следующем сезоне у него не будет столько баллов по гол+пас. Соперники начнут относиться к нему еще пристальнее и жестче.