Реакция Генича на высказывание Дзюбы

Комментатор Константин Генич ответил на высказывания нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
Ранее форвард заявил: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах».
«Вот же! Никак не угомонится;))) мы же все его дружно поздравили! Что опять не так? 😝😂» – написал Генич.
- Дзюба в марте установил рекорд по числу голов среди российских футболистов. Сейчас на его счету уже 236 мячей.
- Также Дзюба стал абсолютным рекордсменом по числу голов за сборную России с 31 мячом.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»