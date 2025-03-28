Реакция Генича на высказывание Дзюбы

Комментатор Константин Генич ответил на высказывания нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Ранее форвард заявил: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах».

«Вот же! Никак не угомонится;))) мы же все его дружно поздравили! Что опять не так? 😝😂» – написал Генич.