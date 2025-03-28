Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Шнякин ответил на слова Дзюбы: «С удовольствием, пупсик!»

Сегодня, 18:49
2

Комментатор Дмитрий Шнякин ответил на высказывания нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Ранее форвард заявил: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах».

«С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится:)

Пока лишь вижу, как Артeм, виртуозно сочиняющий поводы для обид, уводит глаза, отворачивается и не жмет руку. Ну, так было перед матчами Локо. Может, что-то уже изменилось.

Вообще поражаюсь этой удивительной комбинации внутри одной личности. Быть настолько большим (во всех смыслах) и долговечным спортсменом, классным бомбардиром/ассистентом и в то же время обижаться буквально на всe, что движется. Тренеры, менеджеры, игроки, болельщики, журналисты, эксперты, комментаторы, мячи. Вон, на Бубнова напрыгнул даже.

Кстати, хорошо помню момент, когда Дзюба, с которым раньше редко, но тепло общались, заблокировал меня в соцсети одной. Может, просто совпало, но почему-то после этого поста про легитимность онанизма: https://vk.com/wall570602_30299

PS. Игрочишка, не подведи, поставил тебя в свою фэнтези-команду спортса на этот тур:)» – написал Шнякин.

  • Дзюба в марте установил рекорд по числу голов среди российских футболистов. Сейчас на его счету уже 236 мячей.
  • Также Дзюба стал абсолютным рекордсменом по числу голов за сборную России с 31 мячом.

Еще по теме:
Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им» 5
Дзюба рассказал о беседах с богом и своей уникальности 13
Дзюба – о Нагучеве: «Если я к нему подойду, он в обморок упадет» 4
Источник: телеграм-канал «Сплошняк»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1743177598
Не хочу знать/видеть, по какой индивидуальной программе работал Артем, сойдет ли ему всё с рук, определил ли ВАР естественное положение руки (твит-фольклор был обильным). вот это написал шнякин выше, где ссылка на ВК оставлена) а потом удивляется, почему дзюбло его забанило))
Ответить
sochi-2013
1743177779
Не в комнату надо. На ринг. Или за школу.
Ответить
Главные новости
Глава РПЛ назвал гол Мартинса «Зениту» спорным
19:00
2
Шнякин ответил на слова Дзюбы: «С удовольствием, пупсик!»
18:49
2
РФС запросил увеличить количество камер на матчах РПЛ после скандального гола Мартинса «Зениту»
18:21
4
Семак двумя словами описал настроение в «Зените»
17:53
1
Комментатор и болельщик «Спартака» Шмурнов стал иноагентом
17:44
6
Карпин назвал московский клуб, за который мечтал играть – это не «Спартак»
17:27
6
Нейросеть Илона Маска определила самый популярный клуб России
17:19
25
Стало известно, каких двух тренеров рассматривает «Ростов» помимо Черчесова
16:52
4
Известен клуб РПЛ, который хочет возглавить Черчесов – это не «Спартак»
16:40
6
Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им»
16:32
5
Все новости
Все новости
СпецпроектКто отдал больше – Батраков или Вендел? Тест о первой части сезона РПЛ!
3
Стало известно решение «Ростова» по Амаралу
18:40
Бубнов переживает за «Факел» перед игрой с «Краснодаром»: «Дай бог, чтобы их не изнасиловали»
17:38
5
Карпин назвал московский клуб, за который мечтал играть – это не «Спартак»
17:27
6
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: 28 марта
17:22
2
Нейросеть Илона Маска определила самый популярный клуб России
17:19
25
Горшков описал ситуацию в «Зените» одним прилагательным
17:01
1
Стало известно, каких двух тренеров рассматривает «Ростов» помимо Черчесова
16:52
4
Известен клуб РПЛ, который хочет возглавить Черчесов – это не «Спартак»
16:40
6
Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им»
16:32
5
В РФС ответили Орлову, заявившему, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевых китайских офсайдных линий
16:17
10
У Черчесова появился вариант в РПЛ
16:09
4
У клуба-чемпиона России со 104-летней историей заблокировали счета
16:01
2
Канчельскис заявил, что чемпионат Узбекистана сильнее РПЛ
15:30
1
Реакция Семака на требование извиниться за слова после матча с «Факелом»
15:20
15
Литвинов прокомментировал интерес «Бешикташа»
15:10
1
ФотоЦСКА подарил Абдулкадырову новые кроссовки взамен украденных в самолете
14:50
2
Бубнов высмеял тренерский подход Карпина: «Это комедия»
14:40
8
«Задайте вопрос в РФС»: игрокам молодежной сборной России пришлось за свой счет добираться из Колумбии
14:27
9
Кержаков назвал лучшего российского игрока в 2025 году
14:16
1
Дзюба рассказал о беседах с богом и своей уникальности
14:07
13
Бакаев: «В «Зенит» не вернусь»
13:43
12
Карпин может возглавить «Зенит» летом
13:28
23
Стало известно, кто может сменить Медведева в «Зените»
13:21
12
Литвинов сделал выбор между отдыхом в деревне и на Мальдивах
13:12
3
Семак заявил, что «Спартак» забил «Зениту» из офсайда
13:02
42
Файзуллаев может уехать из ЦСКА в Турцию
12:49
2
Каррера ответил, кто выиграет сезон РПЛ
12:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 