Шнякин ответил на слова Дзюбы: «С удовольствием, пупсик!»

Комментатор Дмитрий Шнякин ответил на высказывания нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Ранее форвард заявил: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах».

«С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится:)

Пока лишь вижу, как Артeм, виртуозно сочиняющий поводы для обид, уводит глаза, отворачивается и не жмет руку. Ну, так было перед матчами Локо. Может, что-то уже изменилось.

Вообще поражаюсь этой удивительной комбинации внутри одной личности. Быть настолько большим (во всех смыслах) и долговечным спортсменом, классным бомбардиром/ассистентом и в то же время обижаться буквально на всe, что движется. Тренеры, менеджеры, игроки, болельщики, журналисты, эксперты, комментаторы, мячи. Вон, на Бубнова напрыгнул даже.

Кстати, хорошо помню момент, когда Дзюба, с которым раньше редко, но тепло общались, заблокировал меня в соцсети одной. Может, просто совпало, но почему-то после этого поста про легитимность онанизма: https://vk.com/wall570602_30299

PS. Игрочишка, не подведи, поставил тебя в свою фэнтези-команду спортса на этот тур:)» – написал Шнякин.