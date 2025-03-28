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Горшков описал ситуацию в «Зените» одним прилагательным

Сегодня, 17:01
1

Защитник «Зенита» Юрий Горшков оценил ситуацию в клубе.

– Как вы переживаете непростую турнирную ситуацию в команде, ведь «Зениту» сейчас сложно?

– В команде ситуация хорошая. На то и существует коллектив, чтобы справляться с трудностями. Главное, что внутри у нас все хорошо, пусть и не все получается.

– Может, дело не в «Зените» а в том, что конкуренты повысили уровень?

– Наверное, тут совокупность факторов. Да, другие команды стали чуть сильнее. Не могу сказать, что «Зенит» сдал, мы на своем уровне.

  • На этой неделе сообщалось о конфликтах в «Зените».
  • Команда отстает от 1-го места на 3 очка.
  • 30 марта «Зенит» примет «Рубин».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Горшков Юрий
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Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1743172358
долой СЕМАКа.....
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