Горшков описал ситуацию в «Зените» одним прилагательным

Защитник «Зенита» Юрий Горшков оценил ситуацию в клубе.

– Как вы переживаете непростую турнирную ситуацию в команде, ведь «Зениту» сейчас сложно?

– В команде ситуация хорошая. На то и существует коллектив, чтобы справляться с трудностями. Главное, что внутри у нас все хорошо, пусть и не все получается.

– Может, дело не в «Зените» а в том, что конкуренты повысили уровень?

– Наверное, тут совокупность факторов. Да, другие команды стали чуть сильнее. Не могу сказать, что «Зенит» сдал, мы на своем уровне.