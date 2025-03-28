Горшков описал ситуацию в «Зените» одним прилагательным

Защитник «Зенита» Юрий Горшков оценил ситуацию в клубе.
– Как вы переживаете непростую турнирную ситуацию в команде, ведь «Зениту» сейчас сложно?
– В команде ситуация хорошая. На то и существует коллектив, чтобы справляться с трудностями. Главное, что внутри у нас все хорошо, пусть и не все получается.
– Может, дело не в «Зените» а в том, что конкуренты повысили уровень?
– Наверное, тут совокупность факторов. Да, другие команды стали чуть сильнее. Не могу сказать, что «Зенит» сдал, мы на своем уровне.
- На этой неделе сообщалось о конфликтах в «Зените».
- Команда отстает от 1-го места на 3 очка.
- 30 марта «Зенит» примет «Рубин».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»