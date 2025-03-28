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  • В РФС ответили Орлову, заявившему, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевых китайских офсайдных линий

В РФС ответили Орлову, заявившему, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевых китайских офсайдных линий

Сегодня, 16:17
10

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Павел Каманцев прокомментировал спорный гол «Спартака» в ворота «Зенита» (2:1).

  • Кристофер Мартинс забил победный мяч на 90-й минуте.
  • «Зенит» считает, что в эпизоде был офсайд.
  • ЭСК утвердил, что гол забит по правилам.

«Я знал решение ассистента и надеялся, что он хорошо видел эпизод и построенные линии. Когда мы погрузились в эту ситуации глубже, посмотрели, какие есть ракурсы, к сожалению, они оказались не самые информативные с точки зрения визуализации решения. Но никаких оснований не доверять решению ассистента у нас нет.

Мы слышим высказывания о том, что линии китайские. Но наша позиция простая – они сертифицированы ФИФА. Это та линейка, которой мы можем пользоваться. Никакой другой не можем. Как ни относись к тому, что подготовил «Зенит», это можно оценивать как угодно, но только не юридически. Понимаю, что болельщиков из Санкт-Петербурга категорически не устраивает такая визуализация, но мы ничего не можем с этим сделать. Мы пользуемся теми повторами, которые у нас есть», – сказал Каманцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
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Комментарии (10)
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Каратель помойников
1743168248
Зенит проиграл не из за китайского Вара,а потому что играл как беременная вошь.иди у игроков спроси почему их возили все 90 минут
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...короче
1743169382
...ага, давайте лично каждому, кто за эти две недели высказал несогласие с вердиктом, разъясняйте на каком основании вы приняли такое решение. Будет чего почитать)...
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Интерес
1743173365
Две спины,четыре попы-страшный зверь глядит в окно, быть транжирой-филантропом лишь "Зениту" суждено...
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Play
1743173585
Орлов всю жизнь переобувается на лету, на следующей недели засчитают Зениту такой же спорный гол, и он будет говорить о том, какие отличные офсайдные линии в РПЛ
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a_who
1743174616
До сих пор пуканы горят.
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Спартачище
1743175890
Жалкий болотный ховноклуп все никак не успокоится после унижения
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andr45
1743175938
Гена, опомнись!!! Ты же против ДЮКОВА прешь и прочих пи*ерских чиновничков)
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ZAITZEFF2011
1743176987
Никто не признается в откатах и в присвоении выделенных денег.
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