В РФС ответили Орлову, заявившему, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевых китайских офсайдных линий

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Павел Каманцев прокомментировал спорный гол «Спартака» в ворота «Зенита» (2:1).

Кристофер Мартинс забил победный мяч на 90-й минуте.

«Зенит» считает, что в эпизоде был офсайд.

ЭСК утвердил, что гол забит по правилам.

«Я знал решение ассистента и надеялся, что он хорошо видел эпизод и построенные линии. Когда мы погрузились в эту ситуации глубже, посмотрели, какие есть ракурсы, к сожалению, они оказались не самые информативные с точки зрения визуализации решения. Но никаких оснований не доверять решению ассистента у нас нет.

Мы слышим высказывания о том, что линии китайские. Но наша позиция простая – они сертифицированы ФИФА. Это та линейка, которой мы можем пользоваться. Никакой другой не можем. Как ни относись к тому, что подготовил «Зенит», это можно оценивать как угодно, но только не юридически. Понимаю, что болельщиков из Санкт-Петербурга категорически не устраивает такая визуализация, но мы ничего не можем с этим сделать. Мы пользуемся теми повторами, которые у нас есть», – сказал Каманцев.