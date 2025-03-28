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  • У клуба-чемпиона России со 104-летней историей заблокировали счета

У клуба-чемпиона России со 104-летней историей заблокировали счета

Сегодня, 16:01
2

Финансовые трудности «Алании» усугубляются. У клуба заблокировали счета.

«В марте клуб опубликовал отчeт – согласно ему, за прошлый год у «Алании» появилась даже чистая прибыль в размере 17 миллионов рублей, а общие доходы суммарно выросли до 252 миллионов рублей. Несмотря на это, из-за задолженности по налогам в 28 миллионов рублей у клуба заблокировали счета в трeх банках.

В ближайшее время «Алания» должна покрыть задолженность. Кроме того, у клуба отрицательный показатель собственного капитала: долгов больше, чем активов, на 480 миллионов рублей. Во многом с этим связан массовый уход игроков зимой: у клуба просто нет средств платить высокую зарплату», – написал источник.

  • «Алания» основана в 1921 году.
  • В 1995 году команда выиграла чемпионат России.
  • Сейчас «Алания» в зоне вылета Первой лиги.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Алания
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Комментарии (2)
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темирхан
1743170389
так воровать меньше надо, тогда и не будет долгов! страна воров, поражденая ельциным!
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ZAITZEFF2011
1743177106
История Алании уже давно завершена. Осталась только память о былом величии.
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