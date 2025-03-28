У клуба-чемпиона России со 104-летней историей заблокировали счета

Финансовые трудности «Алании» усугубляются. У клуба заблокировали счета.

«В марте клуб опубликовал отчeт – согласно ему, за прошлый год у «Алании» появилась даже чистая прибыль в размере 17 миллионов рублей, а общие доходы суммарно выросли до 252 миллионов рублей. Несмотря на это, из-за задолженности по налогам в 28 миллионов рублей у клуба заблокировали счета в трeх банках.

В ближайшее время «Алания» должна покрыть задолженность. Кроме того, у клуба отрицательный показатель собственного капитала: долгов больше, чем активов, на 480 миллионов рублей. Во многом с этим связан массовый уход игроков зимой: у клуба просто нет средств платить высокую зарплату», – написал источник.