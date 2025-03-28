Канчельскис заявил, что чемпионат Узбекистана сильнее РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высоко оценил уровень чемпионата Узбекистана.

По мнению Канчельскиса, это сильнейшая лига среди стран, входивших в СССР.

«Узбекская лига очень сильная. Там играть уже не так просто. Очень быстро сделали стадионы и качественные поля. Узбекская лига – номер один в постсоветском пространстве.

В Киргизии бум пошeл: в приказном порядке сделали стадионы, поля. Когда я там был, там три-четыре команды играли на одном поле. В этом плане узбеки первые. Очень быстро всe сделали», – сказал Канчельскис.