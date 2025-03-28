Канчельскис заявил, что чемпионат Узбекистана сильнее РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высоко оценил уровень чемпионата Узбекистана.
По мнению Канчельскиса, это сильнейшая лига среди стран, входивших в СССР.
«Узбекская лига очень сильная. Там играть уже не так просто. Очень быстро сделали стадионы и качественные поля. Узбекская лига – номер один в постсоветском пространстве.
В Киргизии бум пошeл: в приказном порядке сделали стадионы, поля. Когда я там был, там три-четыре команды играли на одном поле. В этом плане узбеки первые. Очень быстро всe сделали», – сказал Канчельскис.
- Узбекистан близок к 1-му в истории выходу на ЧМ.
- Ряд узбекистанских игроков выступает в Европе.
- Самый дорогой узбекистанец – Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»). Он стоит 35 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Новости футбола»