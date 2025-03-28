Литвинов прокомментировал интерес «Бешикташа»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подтвердил, что им интересовался «Бешикташ».

– Говорят, ты тоже мог уйти. В СМИ писали об интересе «Бешикташа».

– Не буду раскрывать все карты (смеется). Были разговоры, но до какой-то конкретики не дошло. Узнавал – мне говорили, что есть интерес. Но после общения со «Спартаком» мы поняли, что сейчас перехода не будет.

– Тебе льстит, что тобой интересуются клубы из Европы?

– Приятно, конечно. Но в этот момент понимаешь, что надо работать еще больше, если за тобой следят там.