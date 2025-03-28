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Дзюба рассказал о беседах с богом и своей уникальности

Сегодня, 14:07
5

Нападающий «Акрона» Артем Дзюбы считает себя непохожим на других.

– В нашей стране сейчас растет поколение, которое не видело российский футбол без Артема Дзюбы. За счет чего ты так долго остаешься в топе?

– За счет своего характера, за счет близких, которые всегда рядом и, наверное… Блин, не хочу, чтобы это громко звучало, но я чувствую, что Бог относится ко мне как-то по-теплому.

– То есть ты особенный?

– Я просто другой. Я не хуже и не лучше других, но я чувствую себя немного другим. Всегда говорил об этом своим близким. Стараюсь по возможности быть хорошим человеком, никогда не сдаюсь, не унываю – наверное, поэтому Господь всегда рядом со мной. Перед матчем с Гренадой я с ним два дня разговаривал. Рад, что он мне помог. Надеюсь, так будет и дальше.

  • Дзюба – рекордсмен российского футбола по голам.
  • Также Артем рекордсмен сборной России по голам (31).
  • У игрока контракт с «Акроном» до лета.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (5)
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andrei-sarap-yandex
1743160638
правая РУКА БОГА ??
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VVM1964
1743162899
Ну всё - поплыл окончательно !!! ))) Не надо его было в сборную приглашать, а то совсем себя в богоизбранные записал !) Такими темпами через несколько лет и к богоравным себя начнет причислять, а через десять и канонизировать к лику святых потребует ! )))
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rash1959
1743163481
Да, артёмка, таблеточки тебе нужнее будут чем Бубнову.
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...короче
1743164881
...То плачет он, как баба, То лыбит свой оскал. На днях общался с Богом И Бог его послал!...
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