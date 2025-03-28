Дзюба рассказал о беседах с богом и своей уникальности

Нападающий «Акрона» Артем Дзюбы считает себя непохожим на других.

– В нашей стране сейчас растет поколение, которое не видело российский футбол без Артема Дзюбы. За счет чего ты так долго остаешься в топе?

– За счет своего характера, за счет близких, которые всегда рядом и, наверное… Блин, не хочу, чтобы это громко звучало, но я чувствую, что Бог относится ко мне как-то по-теплому.

– То есть ты особенный?

– Я просто другой. Я не хуже и не лучше других, но я чувствую себя немного другим. Всегда говорил об этом своим близким. Стараюсь по возможности быть хорошим человеком, никогда не сдаюсь, не унываю – наверное, поэтому Господь всегда рядом со мной. Перед матчем с Гренадой я с ним два дня разговаривал. Рад, что он мне помог. Надеюсь, так будет и дальше.