Дзюба – о Нагучеве: «Если я к нему подойду, он в обморок упадет»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал о конфликте с Романом Нагучевым. Игрок сборной России вспомнил об эпизоде, который произошел с комментатором «Матч ТВ».

– Прежде чем что-то говорить про меня, не забывайте посмотреть в зеркало. А иногда я такое про себя слышу от некоторых персонажей, что смеяться хочется.

– Например?

– Нагучев этой зимой приезжал на сборы «Акрона», чтобы что-то поснимать. Через некоторое время до меня доносится, что этот человек на какой-то передаче выдал: «Дзюба избегал меня три дня». Просто бред сумасшедшего! Во-первых, когда приезжал Нагучев, у команды были выходные. Если я не хожу на обед и на ужин это не значит, что я его избегаю. Во-вторых, кто такой этот Нагучев, чтобы я его избегал? Мне кажется, если я к нему подойду и что-то скажу, он в обморок упадет.

Зачем мне соприкасаться с людьми, которые ведут себя некорректно по отношению ко мне? Я лучше пройду мимо человека, потому что его для меня не существует.