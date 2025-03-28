Глушенков высказался о конфликтах в «Зените»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков опроверг информацию о конфликтах в клубе.

Ранее сообщалось, что футболист повздорил с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Также была информация, что Глушенков досрочно покинул тренировку «Зенита».

– Последнее время вокруг «Зенита» было много странных слухов. Как реагировали?

– В целом уже устал об этом говорить, устал реагировать на эти бредни и сказки. Все слушают, но не слышат. После игры со «Спартаком» все были расстроены. Мы перезагрузились, поговорили. Осталось девять туров. Будем показывать хорошую игру.