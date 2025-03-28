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Дзюба посоветовал Бубнову вовремя принимать таблетки

Сегодня, 11:31
9

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к Александру Бубнову. Эксперт ранее раскритиковал 36-го летнего нападающего.

– После 234 гола в карьере ты показал майку, на которой было написано: «У самурая нет цели, есть только путь». Видел, как на это отреагировал Бубнов?

– Ну-ка.

– Он, кстати, еще и твой костюм Дэдпула зацепил из 2021-го: «У нас санкции, Америка с Байденом – враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай – они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть и сейчас с Европой и Америкой»

– Ну слушай, что я могу сказать? Таблетки нужно вовремя принимать. Когда Бубнов впервые появился в эфире после долгого перерыва – я обрадовался. Ходили же слухи, что он болеет или вообще с ума сошел. Я был рад, что с ним все нормально. Но, честно, лучше бы он не появлялся. То, что он несет, это, к сожалению, прямо бред.

– А что у тебя вызвало вопросы, кроме высказывания про самураев?

– Да взять даже из недавнего. Он посмотрел один матч «Акрона» против «Нижнего», и один матч «Крыльев» против «Краснодара» – и начал с пеной у рта орать, что «Крылья» нас разорвут чуть ли не 5:0. А после нашей победы начал выдумывать оправдания: «А вот если бы «Крылья» сравняли, они точно победили бы». Если бы, да кабы. Почему просто не признать, что ты налепил полную чушь? Говорю же, нужно вовремя пить лекарства, как прописали. Бубнов остался тем же. Иногда лучше молчать.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Бубнов Александр
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Комментарии (9)
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Мордаванин
1743151800
при всёмпри том бубнов более заслуживает уважения)
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порт
1743151943
Сам то во время принимаешь?
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NewLife
1743152256
зюба, самурай из тебя так себе) Сделай харакири, чтобы доказать.))
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...короче
1743154194
...эх, Артемон, лет через сколько-то, а может и раньше, не известно, какие тебе лично колёса или ширево понадобятся, не в те колодцы ты плюешь, сам можешь запросто с воробьями начать разговаривать и джинсы в носки заправлять...
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DOCTOR PENALTY
1743157076
А говнюку дзюбе руку чаще менять.
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ilich55
1743157098
Пора Артёмке сменить костюм Дэдпула на костюм Апгрейда. Или, на худой конец, перевоплотиться в какого-нибудь Яутжу или Хиш-Ку-Тена.
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шахта Заполярная
1743163203
Тебе дюба даже таблетки уже не помогут
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