Дзюба: «Кажется, что я всю карьеру со всеми ссорился. Но я просто говорил, что думаю»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем характере.

– После матча с Гренадой ты сказал, что больше ни с кем не хочешь ссориться. Это что за перерождение? Всегда казалось, что негатив вокруг тебя только питает.

– Я могу ехать на негативе, но это не основной источник энергии. К сожалению, многие не видят, как я сейчас раскрываюсь в «Акроне» при Тедееве, который окутал меня уважением и любовью. А Слуцкий, Боаш, Черчесов, Луческу, Божович, Непомнящий? В работе с ними не было никакого негатива, моей главной мотивацией было желание оправдать доверие. Но люди этого почему-то не помнят. Всем кажется, что я всю карьеру что-то преодолевал, со всеми ссорился. Но я просто говорил то, что думаю. Может, не всегда уместно, тут соглашусь, но как есть. А ругаться я ни с кем никогда не хотел.