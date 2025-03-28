Стало известно, что заставило УЕФА забанить Россию в 2022 году

Британское издание The Independent опубликовало детали наложения бана на Россию в 2022 году.
Утверждается, что главной причиной отстранения России стал отказ соперников играть с командами из страны. УЕФА посчитал это основанием для исключения России из системы соревнований, чтобы не нарушать их целостность.
- Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
- Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
- 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА, на котором должны затронуть тему возвращения России.
Источник: «Бомбардир»