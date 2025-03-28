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  • Стало известно, что заставило УЕФА забанить Россию в 2022 году

Стало известно, что заставило УЕФА забанить Россию в 2022 году

Сегодня, 00:09
1

Британское издание The Independent опубликовало детали наложения бана на Россию в 2022 году.

Утверждается, что главной причиной отстранения России стал отказ соперников играть с командами из страны. УЕФА посчитал это основанием для исключения России из системы соревнований, чтобы не нарушать их целостность.

  • Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
  • Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
  • 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА, на котором должны затронуть тему возвращения России.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия
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Комментарии (1)
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DMитрий
1743110618
Конечно проще такой маразм от ************ принять и озвучить! А ведь есть ещё по правилам техничка 3:0 тем кто не вышел бы на матч. Но это же др. сторона мира, неправильная по отношению к ним, поэтому так нельзя.
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