Стало известно, что заставило УЕФА забанить Россию в 2022 году

Британское издание The Independent опубликовало детали наложения бана на Россию в 2022 году.

Утверждается, что главной причиной отстранения России стал отказ соперников играть с командами из страны. УЕФА посчитал это основанием для исключения России из системы соревнований, чтобы не нарушать их целостность.