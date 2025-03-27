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Булыкин – о Соболеве: «Как можно не забивать в «Зените»?»

Вчера, 23:50
5

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру Александра Соболева за «Зенит».

«Пока рано делать какие-либо выводы по поводу перехода Соболева в «Зенит», ошибка это или нет покажет только конец сезона. Возможно, ему тяжело адаптироваться там.

Но я не понимаю, как можно не забивать в «Зените», учитывая уровень партнеров. Но я думаю, что до конца сезона один-два гола в РПЛ он забьет», – сказал Булыкин.

  • 28-летний Соболев перешeл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
  • За «Зенит» форвард не сделал ни одного результативного действия в 14 матчах РПЛ. На счету Соболева 2 гола и 1 передачах в 6 играх Кубка России и 8+4 в 11 товарищеских встречах за «Зенит».
  • Ближайший соперник «Зенита» – «Рубин» (30 марта).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Булыкин Дмитрий Соболев Александр
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Комментарии (5)
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Cleaner
1743109270
Для того, чтобы не забивать в Зените, ОСОБЫЙ ТАЛАНТ нужен. Дельфин счастливый обладатель такого таланта! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Plyash
1743109784
-"Центр - Юстасу"...."Центр благодарит за проделанную работу.Надеемся на Ваши дальнейшие успехи."
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Бомбардир минет для Газпр
1743114306
Булыкин,ну зачем ты клюв открыл? Это молодежь тебя не помнит,а мы то как пасхальное знем: и как ты забивал,и как клюв чистил. Зажигалке лизнул? А что же ты Широкову не предъявлял,когда он в Спартак перешел?
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FWSPM
1743114692
главное не победа главное участие...агент соболев продолжайте работу
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