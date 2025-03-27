Булыкин – о Соболеве: «Как можно не забивать в «Зените»?»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру Александра Соболева за «Зенит».

«Пока рано делать какие-либо выводы по поводу перехода Соболева в «Зенит», ошибка это или нет покажет только конец сезона. Возможно, ему тяжело адаптироваться там.

Но я не понимаю, как можно не забивать в «Зените», учитывая уровень партнеров. Но я думаю, что до конца сезона один-два гола в РПЛ он забьет», – сказал Булыкин.