Булыкин – о Соболеве: «Как можно не забивать в «Зените»?»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру Александра Соболева за «Зенит».
«Пока рано делать какие-либо выводы по поводу перехода Соболева в «Зенит», ошибка это или нет покажет только конец сезона. Возможно, ему тяжело адаптироваться там.
Но я не понимаю, как можно не забивать в «Зените», учитывая уровень партнеров. Но я думаю, что до конца сезона один-два гола в РПЛ он забьет», – сказал Булыкин.
- 28-летний Соболев перешeл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
- За «Зенит» форвард не сделал ни одного результативного действия в 14 матчах РПЛ. На счету Соболева 2 гола и 1 передачах в 6 играх Кубка России и 8+4 в 11 товарищеских встречах за «Зенит».
- Ближайший соперник «Зенита» – «Рубин» (30 марта).
Источник: «РБ Спорт»