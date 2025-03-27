Карпин сравнил жизнь в Москве и Ростове‑на‑Дону

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, чем Москва отличается от Ростова-на-Дону.

«В Москве перед тем, как договариваешься о встрече, нужно прикидывать, успею я или нет. Конечно, в Ростове‑на‑Дону такой проблемы с пробками не существует. Если ты живешь в центре Ростова‑на‑Дону, то 15 минут дороги и ты на месте.

В начале марта я только переехал в Москву, и уже 15–16 числа начался сбор национальной команды. С точки зрения отца и мужа ничего не поменялось за это время, всe как и всегда – я был на работе. Пока сложно говорить, но сейчас пройдет время до июня, когда будет сбор, тогда и посмотрим», – сказал Карпин.