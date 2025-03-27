Создатель российского футбольного мяча ответил на критику Дзюбы

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян отреагировал на слова Артема Дзюбы. Форвард «Акрона» ранее пожаловался на мяч российского производства, которым сборная играла в товарищеском матче против Гренады (5:0).

«Абсолютно нормально восприняли (критику со стороны Дзюбы). Переход с одного мяча на другой непрост. В РПЛ ребята играют мячами Nike, но оба соответствуют стандартам FIFA Quality.

Наш мяч был протестирован в швейцарской лаборатории – он соответствует этим стандартам и по техническим параметрам не уступает западным брендам. Ощущения от мячей разные, надо привыкнуть», – сказал Мовсесян.